Die Erträge legten um sieben Prozent auf 12,7 Milliarden Dollar zu, wie die im Dow Jones notierte Bank am Dienstag in New York mitteilte. Zudem konnte Goldman Sachs die Kosten um acht Prozent auf 8,3 Milliarden Dollar drücken. Erträge und Gewinn fielen besser als von Experten erwartet aus.