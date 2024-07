Nach einer rasanten Rallye, die von den grössten Technologieaktien angetrieben wurde und den S&P 500 in diesem Jahr eine Reihe von Allzeithochs bescherte, ist es laut Tony Pasquariello von der Goldman Sachs «ein guter Zeitpunkt, um auf die Bremse zu treten». «Es ist ein Bullenmarkt, aber die Wahrscheinlichkeit einer Kurskorrektur steigt», schrieb Pasquariello, der globale Leiter der Hedgefonds-Abdeckung der Bank, am Freitag in einer Mitteilung. «Ich würde also nach Möglichkeiten suchen, das Gesamtportfoliorisiko zu reduzieren, während wir uns durch die nächste Phase des politischen Spiels mit den anstehenden US-Präsidentschaftswahlen bewegen.»