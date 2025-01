Letzte Woche verkauften Hedgefonds US-Makro-Produkte wie Indizes und börsengehandelte Fonds so häufig wie seit einem Jahr nicht mehr. Das Short-Interesse an in den USA notierten börsengehandelten Fonds stieg im Dezember auf Monatsbasis um 17,5 Prozent, was auf die pessimistische Haltung der Fonds gegenüber US-Aktien zum Jahresende hinweist.