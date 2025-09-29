Angesichts der robusten US-Wirtschaft, der günstigen Bewertungen und einer gemässigteren Haltung der US-Notenbank Fed dürfte die Rallye der globalen Aktienmärkte bis zum Jahresende anhalten, sagen Strategen der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs.
Das Team, zu dem auch Christian Mueller-Glissmann gehört, hat Aktien über einen Zeitraum von drei Monaten übergewichtet, da die Anlageklasse in der Regel in spätzyklischen Konjunkturabschwüngen, wenn die politische Unterstützung stark ist, eine gute Performance zeige.
«Gutes Gewinnwachstum, die Lockerung der Fed-Geldpolitik ohne Rezession und die weltweite Lockerung der Fiskalpolitik werden die Aktienmärkte weiterhin stützen», schrieb das Team in einer Mitteilung. «Angesichts des verankerten Rezessionsrisikos würden wir bis zum Jahresende Aktien kaufen, die nachgeben.»
Sie stuften Unternehmensanleihen kurzfristig von neutral auf untergewichtet herab und empfahlen Aktien weiterhin für die nächsten zwölf Monate. Aktienbewertungen können zwar über das aktuelle Niveau hinausschiessen, für Unternehmensanleihen stellt dies jedoch eine Einschränkung dar. Das Team ist für Unternehmensanleihen auf zwölf Monate weniger pessimistisch und verweist auf die relativ geringen Rezessionsrisiken, die ein günstiges Angebots- und Nachfrageverhältnis darstellen.
Globale Aktienkurse erreichten Rekordhöhen, da die Fed rechtzeitig mit Zinssenkungen begonnen hatte, um eine Rezession abzuwenden. Die erneute Begeisterung für Künstliche Intelligenz beflügelte auch die Technologie-Schwergewichte und veranlasste zahlreiche US-Prognostiker, ihre Prognosen für den S&P 500 anzuheben.
Auch die US-Strategen von Goldman erhöhten Anfang des Monats ihr Ziel für den Aktienindex und erwarten, dass dieser innerhalb von drei Monaten um weitere 2 Prozent auf 6800 Punkte zulegen wird.
Da sich der US-Arbeitsmarkt jedoch abkühlt, richtet sich der Fokus auf die nächste Berichtssaison der Unternehmen, um Hinweise auf die Auswirkungen der globalen Zölle zu erhalten. Analysten erwarten im dritten Quartal einen Gewinnanstieg des S&P 500 im Vergleich zum Vorjahr um 7,1 Prozent. Dies ist der geringste Anstieg seit zwei Jahren, wie aus Daten von Bloomberg Intelligence hervorgeht.
Das Goldman-Team warnte zudem vor den anhaltenden Risiken eines Wachstums- oder Zinsschocks in naher Zukunft. Es bleibt regional neutral und bekräftigte seine Präferenz für eine internationale Diversifizierung.
(Bloomberg)