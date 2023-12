Zudem dürfte sich in operativer Hinsicht der Verlust von Inlandsanteilen fortsetzen. Dies schränke die Aussichten für das Umsatzwachstum ein, so der Experte weiter. Darüber hinaus sind seines Erachtens Kostensenkungen zunehmend unzureichend, um dies in Anbetracht der anhaltend hohen Investitionsausgaben und der rückläufigen Dienstleistungseinnahmen auszugleichen. Infolgedessen erachtet er die Aussichten für Free Cashflow und Renditen von Swisscom und folglich auch die Bewertung als weniger attraktiv als die der Mitbewerber.