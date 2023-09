Seiner Schätzung nach werden Berater für den Rohstoffhandel, die durch Long- und Short-Wetten auf dem Terminmarkt auf der Dynamik der Vermögenspreise surfen, in der nächsten Woche weltweit Aktien im Wert von 48 Milliarden US-Dollar abstossen. Selbst wenn die Benchmarks stillstehen sollten. Im Moment sind die Händler, die Millionen von Aktien bewegen können, in einer Haltung gefangen, in der sie mit dem vorherrschenden Aktientrend mitgehen müssen, um ihre Bücher abzusichern. Das heisst, sie verkaufen Aktien, wenn sie fallen, und umgekehrt, was die Kursschwankungen in beide Richtungen verschlimmert.