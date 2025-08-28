«Die Goldilocks-Dynamik ist nicht darauf zurückzuführen, dass die Wirtschaft wirklich gut läuft, denn tatsächlich hat sich der Arbeitsmarkt in den USA abgeschwächt», sagte er. «Es waren wirklich die Gewinne und insbesondere einige ganz bestimmte Unternehmen – die Magnificent Seven und einige Finanzunternehmen –, die den Markt nach oben getrieben haben.»