Wenn sie an ihre Schreibtische zurückkehren, werden Anleger laut Strategen von Goldman und der Deutschen Bank mit schwachen US-Daten, Sorgen über US-Handelszölle und den jüngsten Breitseiten von Präsident Donald Trump gegen die Federal Reserve konfrontiert sein.
«Es wird eine ziemlich schwierige Rückkehr», sagte Christian Mueller-Glissmann, Leiter der Asset-Allocation-Forschung bei Goldman, in einem Interview mit Bloomberg TV. «Ich bin mir nicht sicher, ob wir das bisherige Goldilocks-Momentum (die Goldlöckchen-Phase) aufrechterhalten können.»
Derzeit befindet sich der CBOE VIX-Index, ein wichtiger Indikator für die Nervosität an den Märkten, nahe seinem Jahrestief. Der Dollar hat sich unterdessen von seinem Dreijahres-Tief im Juli erholt. Vieles deutet darauf hin, dass die Ruhe nicht von Dauer sein wird.
Der lebhafte Aktienmarkt in den Sommermonaten basierte laut Mueller-Glissmann eher auf optimistischen Prognosen hinsichtlich der Gewinne der grössten US-Technologieunternehmen als auf einem grundlegenden Optimismus hinsichtlich der Wirtschaft.
«Die Goldilocks-Dynamik ist nicht darauf zurückzuführen, dass die Wirtschaft wirklich gut läuft, denn tatsächlich hat sich der Arbeitsmarkt in den USA abgeschwächt», sagte er. «Es waren wirklich die Gewinne und insbesondere einige ganz bestimmte Unternehmen – die Magnificent Seven und einige Finanzunternehmen –, die den Markt nach oben getrieben haben.»
Laut George Saravelos, globaler Leiter der Devisenforschung bei der Deutschen Bank, waren die Märkte auch «zu selbstgefällig» in Bezug auf die Gefahren für die Unabhängigkeit der Fed. In seinem jüngsten Schritt hat Trump versucht, Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen, um aggressive Zinssenkungen durch die US-Notenbank sicherzustellen.
Die Rendite 30-jähriger Anleihen stieg am Dienstag um bis zu fünf Basispunkte auf 4,94 Prozent, während der Bloomberg Dollar Spot Index um 0,2 Prozent nachgab. «Wir sehen kein überzeugendes Argument dafür, warum der Markt dieses Risiko nicht stärker einpreisen sollte», schrieb Saravelos in einer Mitteilung.
Nächste Tests
In Europa hingegen erinnerte Frankreichs jüngster Antrag auf ein Vertrauensvotum daran, dass angespannte politische Verhältnisse erneut zu Marktschwankungen führen können. Lokale Aktien brachen ein, da befürchtet wurde, dass ein neuer Haushaltsstreit zum Sturz einer weiteren französischen Regierung führen könnte, während die Volatilität des Euro innerhalb einer Woche den grössten Sprung seit einem Monat verzeichnete.
Die Händler werden die Auktionen von kurzfristigen Staatsanleihen in dieser Woche beobachten, aber die nächste Woche fälligen US-Arbeitsmarktdaten könnten der Auslöser sein, der das Ende der Sommerflaute markiert. «Aktienanleger werden diese Woche zweifellos die langfristigen Zinsen am Staatsanleihemarkt im Auge behalten», schrieb Chris Turner, Leiter der Devisenstrategie bei der ING Bank, in einer Mitteilung. «Ein Ausverkauf könnte nach einer guten Entwicklung im August Druck auf die globalen Aktienmärkte ausüben.»
(Bloomberg)