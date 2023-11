Die Zentralbank werde im Juni 2024 mit der Zinssenkung beginnen, dann erneut im September und bei jeder Sitzung ab dem vierten Quartal, jeweils in Schritten von 25 Basispunkten, sagten Ökonomen von Morgan Stanley unter der Leitung von US-Chefökonomin Ellen Zentner am Sonntag in ihrem Ausblick für 2024. Dadurch werde der Leitzins bis Ende 2025 auf 2,375 Prozent sinken, sagten sie.