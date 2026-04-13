Seit Beginn des Iran-Kriegs hatte das Papier zunächst spürbar, sich in den vergangenen Tagen aber wieder ein gutes Stück erholt. Nun liegt sein Kurs wieder in etwa auf dem Niveau vom Jahreswechsel. Die Aktie der grössten US-Bank JPMorgan geriet vor Börsenbeginn am Montag mit in den Abwärtssog.