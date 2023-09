Die Wahrscheinlichkeit für den Beginn einer Rezession in den kommenden zwölf Monaten sei auf 15 Prozent gesunken, wie die Ökonomen um Chefvolkswirt Jan Hatzius von der Investmentbank Goldman Sachs am Dienstag schrieben. Die positive Entwicklung beim Abbau der Inflation und am Arbeitsmarkt führten demnach dazu, dass die Gefahr einer schrumpfenden Wirtschaft abgenommen habe.