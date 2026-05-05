Der Ölmarkt wurde durch den Iran-Krieg, der nun im dritten Monat andauert, völlig auf den Kopf gestellt. Die Strasse von Hormus bleibt faktisch gesperrt, da neue Gefechte zwischen den USA und dem Iran Zweifel an einer Waffenruhe aufkommen lassen. Der Brent-Ölpreis ist seit Kriegsbeginn um fast 60 Prozent gestiegen, und Ölprodukte haben sogar noch stärker zugelegt.