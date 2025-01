Angetrieben von florierenden Geschäften im Investmentbereich verdoppelte Goldman Sachs den Gewinn im vierten Quartal auf 4,11 Milliarden Dollar, wie das Geldhaus am Mittwoch mitteilte. Allein im Investment-Banking stiegen die Einnahmen um ein Viertel auf rund zwei Milliarden Dollar. «Wir sind mit unseren starken Ergebnissen im Quartal und im Gesamtjahr sehr zufrieden», bilanzierte Goldman-Chef David Solomon. Sein Institut habe fast alle Ziele erreicht oder übertroffen, die es sich in seiner Wachstumsstrategie vor fünf Jahren gesetzt habe. Rückenwind kam unter anderem von der starken Wirtschaft und Zinssenkungen in den USA.