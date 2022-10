Damit schloss sich die New Yorker Bank den Einschätzungen von PGIM und JPMorgan an, die wegen der Rezessionsgefahr auf die Aufwärtsrisiken für die Renditeaufschläge bei Unternehmensanleihen hinwiesen. Die aktuellen Preise deuteten darauf hin, dass die Anleger immer noch "zu leichtfertig" seien, sagte Kelsey Berro von JPMorgan diese Woche in einem Interview mit Bloomberg Television.