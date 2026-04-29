Insgesamt stieg die weltweite Goldnachfrage im ersten Quartal 2026 um 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 1231 Tonnen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Nachfragebericht des World Gold Council hervorgeht. Nettokäufer blieben unter anderem die Zentralbanken mit Zukäufen von 244 Tonnen - ein Plus von 3 Prozent.