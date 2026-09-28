Zwar werden diese Dynamiken den langfristigen Aufwärtstrend des Goldpreises nicht umkehren, da Käufe durch Zentralbanken, fiskalpolitische Bedenken und geopolitische Risiken die Nachfrage weiterhin stützen dürften. Doch diese Stützungsfaktoren verlieren an Wirkung, wenn Anleger mit Staatsanleihen attraktive Realrenditen erzielen können. Gold kann zwar seinen Status als sicherer Hafen behaupten, verliert jedoch jene Aufschläge, die auf der Erwartung einer lockereren Geldpolitik beruhten.