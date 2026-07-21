Nachdem steigende Ölpreise die Inflationserwartungen in den vergangenen Tagen nach oben getrieben hatten, was für Zinserhöhungen durch grosse Notenbanken wie die US-Notenbank Fed oder die Europäische Zentralbank (EZB) spricht, hat sich die Lage zuletzt geändert. Die Zinsspekulationen haben mit einem Rückgang der Ölpreise etwas nachgelassen. Die Finanzmärkte setzten trotz jüngster Militärschläge der USA gegen den Iran stärker auf eine Verhandlungslösung.