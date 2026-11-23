Fed-Direktorin Lisa Cook sprach sich am Freitag für weitere Zinserhöhungen ‌aus. Der Leitzins sei derzeit nicht hoch genug, um die Inflation einzudämmen. Sie betrachte die Teuerung mit «grosser Sorge». Die Märkte preisen dem ​FedWatch-Tool der CME zufolge eine Wahrscheinlichkeit von 93 Prozent ​für eine Anhebung auf der Zinssitzung im ​Dezember ein. Höhere Zinsen steigern die Opportunitätskosten für das Halten von Gold, das ‌keine laufenden Erträge abwirft. Das Edelmetall wird dadurch für Anleger weniger attraktiv. Am Mittwoch wird in den USA der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) veröffentlicht. Die ​Notenbank verfolgt ​diesen Gradmesser genau. Sie strebt ⁠eine Inflationsrate von zwei Prozent an.