Seit mittlerweile drei Wochen befindet sich die Notierung für das Edelmetall im Höhenflug, angetrieben von der Spekulation auf sinkende Zinsen und zuletzt auch durch Unsicherheit über den Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA. Am Morgen wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 2.789 US-Dollar gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Zuvor hatte die Notierung am Dienstag einen Rekordwert erreicht.