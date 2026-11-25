Seit Dienstagnachmittag steht der Goldpreis unter Verkaufsdruck und hat etwa vier Prozent eingebüsst. Mit den jüngsten Verlusten hat der Goldpreis die Gewinne vom Wochenauftakt wieder abgegeben und die Talfahrt der vergangenen Wochen fortgesetzt. Seit Beginn des Monats hat das Edelmetall etwa zehn Prozent an Wert verloren.