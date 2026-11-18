Wesentlicher Treiber nach unten sind die Zinsen beziehungsweise die Erwartung, dass diese steigen werden. Eine Anhebung bei der Dezembersitzung der amerikanische Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte auf die Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent ist gemäss CME FedWatch hoch wahrscheinlich. Manche Händler gehen sogar von einem Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte aus. Weitere Zinsschritte nach oben sind für die erste Jahreshälfte 2027 bereits eingepreist.