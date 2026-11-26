Gold schwankte knapp über dem niedrigsten Stand seit rund 15 Monaten, während Anleger die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve gegen eine Erholungsrallye an den breiteren Märkten abwägen. Das Edelmetall fällt am Donnerstagnachmittag 0,5 Prozent und notiert bei 3'571 Dollar je Unze, nachdem es am Mittwoch den tiefsten Stand seit August 2025 berührt hatte. Die meisten US-Märkte bleiben am Donnerstag wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen, was zu geringeren Handelsvolumina führt.