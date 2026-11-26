Gold schwankte knapp über dem niedrigsten Stand seit rund 15 Monaten, während Anleger die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve gegen eine Erholungsrallye an den breiteren Märkten abwägen. Das Edelmetall fällt am Donnerstagnachmittag 0,5 Prozent und notiert bei 3'571 Dollar je Unze, nachdem es am Mittwoch den tiefsten Stand seit August 2025 berührt hatte. Die meisten US-Märkte bleiben am Donnerstag wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen, was zu geringeren Handelsvolumina führt.
«Die Preise erholen sich nach der volatilen Sitzung von gestern, aber die Stimmung bleibt bärisch», sagte Soni Kumari, Analystin bei der ANZ Group Holdings Ltd. «Zinserhöhungserwartungen verschärfen die Finanzierungsbedingungen im Vorfeld der Fed‑Sitzung», fügte sie mit Blick auf den Offenmarktausschuss der US-Notenbank hinzu.
Gold steuert im November auf den dritten Monatsverlust in Folge zu und weitet damit den Rückgang von seinem Rekordhoch im Januar aus. Der Ausverkauf hat sich in den letzten Wochen beschleunigt, da Anleger Erwartungen an eine restriktivere Fed einpreisten, während ein Einbruch bei Aktien breitere Verkäufe über die Märkte hinweg auslöste.
Am Mittwoch untermauerte die Veröffentlichung des von der Fed bevorzugten Masses für die Kerninflation im Oktober die Erwartungen, dass die Zentralbank die Geldpolitik im nächsten Monat straffen wird. Höhere Kreditkosten sind Gegenwind für Gold, da das Metall keine Zinsen abwirft.
(Bloomberg/cash)