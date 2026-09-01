In der Eurozone ist die Inflation im August mit 3,3 Prozent deutlich über die von der EZB anvisierten Zielmarke von mittelfristig zwei Prozent gestiegen. Als stärkster Preistreiber gelten die hohen Energiepreise. Beim Goldhandel haben Anleger daher auch den Ölpreis besonders im Blick, der mit dem Anstieg der vergangenen Handelstage die Inflationssorgen und damit die Aussicht auf steigende Zinsen verstärkt hat./jkr/jsl/stk