Am Markt wurden die Preisabschläge vor allem damit begründet, dass sich die Spannungen zwischen Israel und Iran zumindest nicht weiter zugespitzt hätten. So will der Iran den mutmasslich israelischen Gegenangriff auf einen iranischen Luftwaffenstützpunkt nicht weiterverfolgen. «Der Vorfall war ein Ablenkungsmanöver und nicht der Rede wert», sagte Aussenamtssprecher Nasser Kanaani am Montag. Der Militärschlag vom Freitag hatte die Befürchtung einer Eskalationsspirale hervorgerufen.