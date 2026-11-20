Seit dem Rekordhoch von knapp 5600 Dollar Anfang des Jahres ist der Preis für eine Feinunze Gold mittlerweile um 36 Prozent gesunken, nachdem er 2025 noch wegen der vielen Krisen weltweit um fast zwei Drittel gestiegen war und damit an die starken Jahre 2023 und 2024 angeknüpft hatte. Trotz des Rückgangs seit dem Rekordhoch ist der Goldpreis auf Fünfjahressicht um etwas mehr als 90 Prozent gestiegen.