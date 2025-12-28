Die Preise für Gold und Silber zuletzt nach dem US-Arbeitsmarktbericht und wegen der sich zuspitzenden Lage im Iran kräftig gestiegen und steuern beide wieder auf ihre jeweiligen Rekordkurse zu.
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr. Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sogenannte sichere Häfen, in die die Anleger Geld bei politischen Unsicherheiten schieben.
Angetrieben wird die Gold-ally von einer Mischung aus mehreren Faktoren, die das Edelmetall für Anleger und Notenbanken attraktiv machen. Nachfolgend eine Übersicht der wichtigsten Preistreiber:
GELDPOLITIK UND ZINSEN
Die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik lockern wird, ist gegenwärtig ein zentraler Faktor. Präsident Donald Trump erklärte zuletzt, er wünsche sich vom nächsten Fed-Vorsitzenden niedrigere Zinsen. Diese verringern die Opportunitätskosten für das Halten von Gold, da das Edelmetall selbst keine Zinsen abwirft.
SICHERER HAFEN IN KRISENZEITEN
Gold gilt traditionell als sicherer Hafen in Zeiten wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit. Anhaltende geopolitische Spannungen haben die Nachfrage nach dem Edelmetall als Krisenwährung zuletzt verstärkt. Dazu zählen die von Trump eingeführten Zölle.
KÄUFE DER ZENTRALBANKEN
Die Nachfrage der Notenbanken ist seit Jahren robust. Einer Umfrage des Branchenverbands World Gold Council zufolge planen viele Zentralbanken trotz der hohen Preise, ihre Goldreserven weiter aufzustocken. So hat etwa China seine Bestände den 13. Monat in Folge erhöht. Analysten zufolge stützen diese Käufe den Preis massgeblich.
DER DOLLAR-KURS
Gold ist eine beliebte Absicherung gegen Schwankungen am Devisenmarkt. Der Goldpreis bewegt sich zudem in der Regel entgegengesetzt zum Dollar: Eine schwächere US-Währung macht das in Dollar gehandelte Gold für Käufer aus anderen Währungsräumen billiger und kurbelt so die Nachfrage an.
ANLEGERSTIMMUNG UND FONDS
Das gestiegene Interesse von Investmentfonds ist ein wesentlicher Faktor für die Preisentwicklung. Eine positive Marktstimmung und globale Ereignisse können eine Eigendynamik und spekulative Käufe auslösen, die den Preis weiter nach oben treiben.
(Reuters)