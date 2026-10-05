Der Goldpreis hatte sich an den vergangenen Tagen stabilisiert, nachdem er im September um rund sechs Prozent nachgegeben hatte. Die gestiegenen Kreditrisiken in der Eurozone stützten jedoch in den vergangenen Tagen die Goldpreisentwicklung. Vor allem die angespannte Lage in Frankreich sorgt für Verunsicherung und treibt dort die Renditen am Anleihemarkt nach oben.