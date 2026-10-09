Die zuletzt gesunkenen Renditen an den Anleihemärkten in Europa und den USA stützten den Goldpreis. Gold wirft keine Zinsen ab und profitiert von gesunkenen Marktzinsen. Verantwortlich für die Entwicklung war der Rückgang der Ölpreise, der Inflationserwartungen und Zinserhöhungserwartungen durch die Notenbanken dämpfte. Aussagen von US-Präsident Donald Trump drückten die Ölpreise. Nach Medienberichten über mögliche neue US-Angriffe auf iranische Ziele noch vor den Midterms-Wahlen hat Trump eine Wiederaufnahme von Militäreinsätzen dementiert.