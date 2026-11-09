Gestützt wurde der Goldpreis durch die gesunkenen Ölpreise. Damit nehmen die Inflationserwartungen ab und die Notenbanken stehen weniger unter Druck, die Leitzinsen anzuheben. Höhere Zinsen belasten tendenziell Gold, da das Edelmetall keine Zinsen abwirft. Zuletzt sind die Anleiherenditen in den USA und Europa tendenziell gefallen.