US-Präsident Donald Trump erklärte, die Verhandlungen der USA mit dem Iran dauerten an und er werde «abwarten, was passiert». Er fügte hinzu, er würde ein Abkommen mit der Islamischen Republik einem militärischen Kriegsende vorziehen. Zuvor hatte er erklärt, ein Abkommen sei bereits am Mittwoch US-amerikanischer Zeit möglich. Anzeichen für Fortschritte bei der Beendigung des über fünfmonatigen Konflikts haben die Märkte nun dazu veranlasst, bis Jahresende nur noch mit einer einzigen Zinserhöhung in den USA zu rechnen, nachdem noch letzte Woche von zwei Zinserhöhungen ausgegangen wurde.