Der Goldpreis setzte seinen grössten Kursanstieg seit sechs Monaten fort, da Anzeichen für Fortschritte bei der Wiedereröffnung der Strasse von Hormus den energiepreisbedingten Druck auf die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) verringerten. Diese sieht sich nun weniger in Zugzwang, die Zinssätze anzuheben.
Der Goldpreis stieg um bis zu 1,4 Prozent und überschritt kurzzeitig die Marke von 4'300 US-Dollar pro Unze, bevor er die Gewinne wieder abgab und knapp unter diesem Niveau notierte. Zuvor hatte er am Vortag um 4,1 Prozent zugelegt – der grösste Anstieg seit dem 3. Februar.
Der Iran gab bekannt, eine Einigung mit Oman über eine geplante Schifffahrtsroute durch die Strasse von Hormus erzielt zu haben. Dies nährt die Hoffnung, dass einige Energielieferungen durch diese wichtige Wasserstrasse wieder aufgenommen werden könnten. Der Ölpreis konnte seine Verluste begrenzen. Die Route sei temporär und werde «zwei bis vier Monate» in Betrieb bleiben, erklärte der iranische Vize-Aussenminister Kazem Gharibabadi gegenüber inländischen Medien. Er fügte hinzu, dass «diese Vereinbarung nicht die vollständige Wiedereröffnung» von Hormus bedeute.
US-Präsident Donald Trump erklärte, die Verhandlungen der USA mit dem Iran dauerten an und er werde «abwarten, was passiert». Er fügte hinzu, er würde ein Abkommen mit der Islamischen Republik einem militärischen Kriegsende vorziehen. Zuvor hatte er erklärt, ein Abkommen sei bereits am Mittwoch US-amerikanischer Zeit möglich. Anzeichen für Fortschritte bei der Beendigung des über fünfmonatigen Konflikts haben die Märkte nun dazu veranlasst, bis Jahresende nur noch mit einer einzigen Zinserhöhung in den USA zu rechnen, nachdem noch letzte Woche von zwei Zinserhöhungen ausgegangen wurde.
Eine geringere geldpolitische Straffung wirkt sich generell positiv auf Edelmetalle wie Gold aus, die keine Rendite abwerfen. Seit Beginn des Krieges zwischen den USA und dem Iran Ende Februar ist der Goldpreis um fast ein Fünftel gefallen. Der Konflikt trieb die Energiepreise in die Höhe, verschärfte den Inflationsdruck und erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen längerfristig höher bleiben. «Die absehbaren makroökonomischen Belastungen und die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran haben den Edelmetallpreisen deutlich Auftrieb gegeben», schrieben Analysten von TD Securities, darunter Ryan McKay, in einer Mitteilung.
«Makroökonomische Fonds haben ihre Positionen seit Juni mehr als verdoppelt», fügten sie hinzu und stützten sich dabei auf die Unterstützung führender Fonds an der Shanghai Futures Exchange sowie auf Zuflüsse in goldgedeckte ETFs in Asien. Die Herausforderung für Gold ist jedoch noch nicht vollständig bewältigt, so die Analysten. «Ein weiterhin extrem angespannter Energiemarkt bleibt ein grosses Hindernis für einen erneuten Aufwärtstrend.»
Fed-Gouverneurin Lisa Cook bekräftigte am Mittwoch ihre Bereitschaft zu Zinserhöhungen, sollte sich die Inflation nicht verlangsamen. Sie warnte, die Zentralbank könne es sich möglicherweise nicht leisten, mit der Rückkehr zum 2-Prozent-Ziel zu warten. Obwohl sie die Entscheidung der Fed, die Zinsen im Juli unverändert zu lassen, unterstützte, mahnte sie, je länger die Inflation über dem Zielwert bleibe, desto schwieriger werde es, sie einzudämmen.
Der Goldpreis notiert am Donnerstag ein halbes Prozent höher bei 4270 Dollar je Unze. Derweil gibt der Feinunzenpreis von Silber auf 61,78 Dollar nach (minus 0,5 Prozent).
(Bloomberg/cash)