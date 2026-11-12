Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) sank an der Börse in London den dritten Tag in Folge und rutschte unter die runde Marke von 4000 US-Dollar. Zuletzt notierte das Edelmetall bei 3958 Dollar und damit etwa 0,7 Prozent niedriger als am Mittwoch. Damit wird Gold aktuell auf dem Niveau von Mitte letzter Woche gehandelt.