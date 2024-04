Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten könnten sich zudem bald erneut verschärfen. Israel bereite sich derzeit auf einen Angriff des Irans in den nächsten zwei Tagen vor, berichtete das «Wall Street Journal» unter Berufung auf einen Informanten. Die Attacke könnte als Vergeltung für den mutmasslichen israelischen Angriff auf diplomatische Einrichtungen des Iran in Syrien in der vergangenen Woche erfolgen.