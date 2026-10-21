Eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) wurde an der Börse in London bei 4130 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vortag. In den vergangenen beiden Handelstagen war der Goldpreis noch gefallen, als ein Anstieg der Ölpreise die Inflationssorgen und damit die Spekulation auf steigende Zinsen schürte.