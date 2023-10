Zwischen Ende September und Anfang Oktober war der Goldpreis noch deutlich gefallen. In diesem Zeitraum waren die Kapitalmarktzinsen kräftig gestiegen, weil die Auffassung vorherrschte, dass die Fed zwecks Inflationsbekämpfung weitere Zinserhöhungen nicht ausschliesst. Der Goldpreis hatte daraufhin vor einer Woche den tiefsten Stand seit März erreicht. Am Montag jedoch zog der Preis bereits deutlich an als Reaktion auf die am Samstag begonnene Attacke der Hamas.