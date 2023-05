Der Goldpreis ist nach geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank Fed deutlich gestiegen und hat nur knapp ein Rekordhoch verpasst. In der Nacht zum Donnerstag legte der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) an der Börse in London zeitweise bis auf 2062,99 US-Dollar zu.

aktualisiert um 10:00