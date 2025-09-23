Der Goldpreis setzt seine Rekordjagd dank kräftiger Zuflüsse in Goldfonds und der Aussicht auf weiter sinkende Zinsen mit erhöhtem Tempo fort. Allein am Dienstag stieg die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) um etwa 44 US-Dollar auf 3.791,10 Dollar und damit so hoch wie noch nie. Schon zu Beginn der Woche hatte Gold eine Bestmarke erreicht. Auch in Euro gerechnet war Gold am Dienstag mit 3.210,24 Euro je Unze so teuer wie nie.