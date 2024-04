Am Markt wurde allerdings auch auf die jüngsten Entwicklungen in Nahost verwiesen. Nach einem Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus hat sich die geopolitische Lage in der Region verschärft. Das löste eine stärkere Nachfrage nach als sicher geltenden Anlagen wie Gold aus. In den vergangenen Wochen wurde darüber hinaus auch immer wieder auf die Käufe von Notenbanken verwiesen.