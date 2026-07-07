Der Preis stieg geringfügig auf 4'176,55 US-Dollar je Feinunze (rund 31,1 Gramm). Ende Juni hatte der Goldpreis noch unter 4.000 Dollar gelegen. Im Juni war der Preis noch um rund zwölf Prozent gefallen.
Zuletzt hatte der Goldpreis etwas Aufwind erhalten. Die Inflationserwartungen sind angesichts der Entspannung im Nahen Osten und der gefallenen Ölpreise gesunken. Die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen anheben könnte wurden so gedämpft. Verstärkt wurde dies zuletzt durch einen eher enttäuschend ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht. Gold wirft keine Zinsen ab. Daher wird der Goldpreis durch steigende Leitzinsen belastet.
(AWP)