Zwar wachsen die Verschreibungszahlen weiter, doch längst nicht mehr explosionsartig. In der Woche bis ​zum 23. Januar wurden in den USA laut Daten des Marktforschungsunternehmens IQVIA insgesamt 730.000 Rezepte für die Wegovy-Spritze und -Tablette sowie die Zepbound-Spritze ausgestellt. Während die Zahl der neuen Wegovy-Verschreibungen - vor allem dank der neuen Tablette - um vier Prozent zulegte, stiegen die für Zepbound nur um 0,9 Prozent. Ohne einen ‌deutlichen Nachfrageschub stünden die optimistischsten Szenarien «auf dünnem Eis», warnt HSBC-Analyst Rajesh Kumar. Zusätzliche Unsicherheit ⁠bringt die nächste Innovationswelle in Form von Abnehmtabletten. Lilly erwartet die Zulassung für seine Tablette ‌im April. Entscheidend wird sein, ob die einfacher anzuwendenden Pillen neue Patientengruppen erschliessen oder vor allem zu Lasten bestehender Therapien gehen.