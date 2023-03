Anleger erhalten damit die lang erwartete Gewissheit, dass ihre Investments im Sektor dann auch mit den Klimazielen der EU in Einklang stehen. Emittenten, die ihre Anleihen als "grün" vermarkten wollen, müssen gemäss dem Standard nachweisen, dass sie die Erlöse in Massnahmen und Geschäftsbereiche stecken, die mit der Liste der umweltfreundlichen Aktivitäten übereinstimmen, der so genannten Taxonomie. Im Rahmen des von EU-Parlament und Mitgliedsländern erzielten Kompromisses gibt es einen Flexibilitätsspielraum von 15 Prozent für Aktivitäten, die noch nicht durch das Regelwerk abgedeckt sind.