Solche Stücke sind freilich nicht als Zahlungsmittel gedacht, sondern zum Sammeln und als Investition. In der Sammellust sieht Christian Brenner, Geschäftsführer des Edelmetallhändlers Philoro, einen Grund für das mehr oder weniger hohe Interesse an einer Neuauflage des Goldvrenelis. «Viele Gold- und Silbermünzen verschiedener Prägestätten werden jedes Jahr neu aufgelegt, teilweise auch mit leicht angepassten Motiven», sagt Brenner. «Edelmetall-Anleger haben eine gewisse Erwartungshaltung, was das Thema Neuauflagen betrifft.»