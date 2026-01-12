«Nach sorgfältiger Prüfung kam Apple zu dem Schluss, dass die KI-Technologie von Google die leistungsfähigste Grundlage für Apple Foundation Models bietet», teilte Google am Montag in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Zu den finanziellen Bedingungen der Vereinbarung machte der Konzern keine Angaben. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte Bloomberg berichtet, dass die beiden Konzerne kurz vor dem Abschluss eines solchen Deals stünden und Apple plane, rund eine Milliarde Dollar pro Jahr zu zahlen.
Google erklärte weiter, Apple werde seine Datenschutzstandards beibehalten, indem KI-Dienste weiterhin direkt auf den Geräten der Nutzer oder über Private Cloud Compute betrieben würden, ein sicheres Online-System. Die Google-Technologie soll eine neue Version von Siri unterstützen, die noch in diesem Jahr erwartet wird. Apple hatte das Update zuvor nach Entwicklungsproblemen verschoben, was Teil breiterer Schwierigkeiten bei der Einführung von KI-Funktionen war.
Ein Sprecher des in Kalifornien ansässigen Apple-Konzerns reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
(Bloomberg)