Die aktuelle Klage sei spezifischer als bisherige, erläutert Harry First, Rechtsprofessor an der New York University. "Das deutet für mich darauf hin, dass sie es sehr ernst meinen, die Struktur von Googles Geschäft mit Online-Anzeigen tatsächlich zu verändern." Das Unternehmen war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen. Das Justizministerium wollte sich zu diesem Thema nicht äussern. "Wenn das endgültige Ziel die Veränderung der Unternehmensstruktur ist, ist die Regierung in einer viel stärkeren Position", gibt Jura-Professor Shubha Ghosh von der Syracuse University zu bedenken.