Der Internet-Konzern Google hat vor dem höchsten europäischen Gericht gefordert, die Berufung ‌der ⁠EU-Kommission abzuschmettern. Die Argumente der Kommission seien ⁠fehlerhaft, sagte ein Anwalt des US-Suchmaschinenbetreibers am Mittwoch vor ‌den Richtern in Luxemburg. Im Kern ‌geht es um ​eine bereits gekippte Wettbewerbsstrafe in Höhe von 1,49 Milliarden Euro gegen die Tochter des Alphabet-Konzerns. Die EU-Wettbewerbshüter waren in Berufung gegangen, nachdem ein untergeordnetes EU-Gericht ‌die ursprünglich 2019 verhängte Strafe im Jahr 2024 für nichtig erklärt hatte.