OpenAI habe sich im Juli 2023 an Google gewandt, nachdem es Probleme mit dem damaligen Suchpartner gegeben habe, sagte OpenAI-Produktchef Nick Turley am Dienstag im Kartellverfahren gegen den US-Konzern in Washington. In einer vor Gericht gezeigten E-Mail schrieb OpenAI an Google, dass man über eine Zusammenarbeit mit mehreren Partnern und insbesondere mit der API von Google die Qualität für Nutzer verbessern könne. Doch Google lehnte das Ansinnen im August mit dem Hinweis ab, dass damit zu viele Wettbewerber beteiligt wären. «Wir haben heute keine Partnerschaft mit Google», sagte Turley.