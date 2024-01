Bereits im Vorjahr hatte Google weltweit rund 12'000 Stellen gestrichen, was rund 6 Prozent der Mitarbeiterschaft entsprach. In der Schweiz sollen rund 250 der damals rund 5000 Stellen abgebaut worden sein. Jedoch war Google in der Limmatstadt die letzten Jahre stark gewachsen und hat auch mehrere neue Standorte bezogen. Anfang 2017 beschäftigte Google im Vergleich lediglich 2000 Mitarbeitende in Zürich.