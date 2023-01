Neuer Job-Kahlschlag in der US-Technologiebranche. Die Google-Mutter Alphabet kündigte am Freitag in einem Mitarbeiter-Brief den Abbau von weltweit 12.000 Stellen an. Betroffen seien neben Beschäftigten in der Verwaltung auch Produkt-Entwickler. Sein Unternehmen habe in den vergangenen Jahren in grossem Stil "für eine andere wirtschaftliche Realität als die, mit der wir heute konfrontiert sind" eingestellt, schrieb Alphabet-Chef Sundar Pichai. "Ich übernehme die volle Verantwortung für die Entscheidungen, die uns hierher geführt haben." Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete als Erste über den Personalabbau.