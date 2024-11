Nach Beschwerden von Firmen aus zahlreichen Branchen solle es künftig unter anderem gleichförmig formatierte Kacheln geben, die es den Nutzern ermöglichen, zwischen Preisvergleichs- und Unternehmensseiten zu wählen, schrieb Oliver Bethell, Chef-Justiziar der Alphabet-Tochter, am Dienstag in einem Blog-Beitrag. Ausserdem sei geplant, in Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern in der Übersicht künftig keine Karten mehr anzuzeigen, in denen Hotels eingezeichnet sind. «Wir sind mit diesem Schritt sehr zögerlich, da die Abschaffung hilfreicher Funktionen weder den Verbrauchern noch den Unternehmen nützt», betonte Bethell.