Suchvolumen auf Chrono24: Plus 1700 Prozent

Das Problem: Die Santos Demoiselle ist ein Vintage-Modell, das Cartier bereits vor Jahren aus dem Sortiment genommen hat. Doch jetzt wollen alle die Uhr haben. Chrono 24, die weltweit grösste Plattform für gebrauchte Uhren, verzeichnete in der Spitze der letzten Tage ein Plus von 1700 Prozent bei den Suchen nach der «Santos Taylor», wie die Uhr bereits genannt wird. Momentan liegt das Plus bei immer noch sagenhaften 375 Prozent. Die Preise steigen.