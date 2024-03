Der Graubündner Finanzdirektor Martin Bühler (FDP) sagte am Donnerstag an einer Medienkonferenz, dass der Bankrat der Graubündner Kantonalbank eine externe Untersuchung in Auftrag gegeben habe. Sie soll die Vorwürfe klären, welche in den vergangenen Tagen publik wurden. Die Regierung vertraue der Bank jedoch nach wie vor, betonte Bühler.