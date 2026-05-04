«Die GKB und die BZ Bank Aktiengesellschaft erachten die Vorwürfe als unbegründet und bestreiten die Forderungen. Die GKB und die BZ Bank Aktiengesellschaft werden sich im Verfahren entsprechend verteidigen», heisst es in der Mitteilung. Die GKB werde über wesentliche Entwicklungen in diesem Verfahren zu gegebener Zeit wieder informieren.