Die Graubündner Kantonalbank (GKB) informiert über den Eingang einer Klage gegen ihre Tochtergesellschaft BZ Bank Aktiengesellschaft, gegen Organe der BZ Bank Aktiengesellschaft sowie die GKB, wie die Bank am Montag mitteilt.
Die Klage stehe im Zusammenhang mit einer Kundenbeziehung und einem von der BZ Bank verwalteten Anlageprodukt. Der Kläger werfe den beklagten Parteien diesbezüglich Pflichtverletzungen vor. Der Forderungsbetrag bewege sich im mittleren dreistelligen Millionenbereich.
«Die GKB und die BZ Bank Aktiengesellschaft erachten die Vorwürfe als unbegründet und bestreiten die Forderungen. Die GKB und die BZ Bank Aktiengesellschaft werden sich im Verfahren entsprechend verteidigen», heisst es in der Mitteilung. Die GKB werde über wesentliche Entwicklungen in diesem Verfahren zu gegebener Zeit wieder informieren.
(cash)